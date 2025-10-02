サンバイオが後場に急騰している。厚生労働省が２日、薬事審議会の再生医療等製品・生物由来技術部会を１６日に開催すると公表した。このなかで、サンバイオの「アクーゴ脳内移植用注」の製造販売承認事項一部変更承認及び承認条件変更の可否について、議題の１つとして取り上げられることとなった。新薬の実用化を巡る思惑が広がる形となり、物色人気化につながったようだ。 出所：MINKABU PRESS