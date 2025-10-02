普通なら中に収まっているはずのプラモデルが、箱を突き破って抜錨した！？大胆すぎる発想から生まれた「宇宙戦艦ヤマト」のジオラマがXで注目を集めています。轟音とともに立ち上る煙、そして突き破られる格納庫。その先に現れるのは巨大な艦影。プラモデルの箱を舞台に繰り広げられた、壮大な“発進シーン”は、思わず息を飲む出来栄えです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】製作したのはXユーザーのライナ