2日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円14銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝172円71銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース