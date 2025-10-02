お笑いタレントのイモトアヤコが9月30日に自身のInstagramを更新。大物歌手との登山の様子を報告し、意外な組み合わせにファンから驚きの声があがっている。イモトは歌手の工藤静香と高尾山に登った様子を前編と後編の動画を添え、2連投した。前編では《静香さんとまさかの高尾山へ》とつづり、登頂までに様子を2分弱の動画で公開。続けて《涼しくなった今日この頃ようやく実現した登山 実はわざわざ前にロケハンに行って下