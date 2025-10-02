2日午後2時47分、旭川地方気象台は留萌地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表しました。留萌地方の竜巻注意情報を発表しました。留萌地方は竜巻などの激しい突風が発生する可能性が非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。