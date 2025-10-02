◇プロ野球セ・リーグ DeNA 9-6 ヤクルト(1日、横浜スタジアム)シーズン最終戦を本拠地・横浜スタジアムで終えたDeNA。試合後にシーズンを締めくくるセレモニーが行われ、今季限りで退任するヤクルトの高津臣吾監督に向け、粋な演出が行われました。試合後、両ベンチ前にそれぞれ選手監督コーチが並ぶなか、横浜スタジアムに訪れたヤクルトファンへの挨拶を行うため、ヤクルトの選手監督らが三塁ベース後方に出てきて挨拶を行いま