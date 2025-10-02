前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、きょう、市議会に対して2回目の説明を行いました。その後、行われた小川晶市長の会見の全文を公開します。【写真で見る】“ホテル密会”について議会説明後、既婚男性の処分について否定する小川晶 前橋市長ーーーーーーーーーーーーーーーー”ホテル密会”を認めた記者会見の全文（前編・後編）は、・【全文公開・前編】「なぜラブホテルへの誘いを受け入