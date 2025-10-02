米領プエルトリコで開催されたバッド・バニーさん（中央）のコンサート＝9月20日、サンフアン（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】来年2月の米スポーツ界最大の祭典、プロフットボールNFLのスーパーボウルで、人気歌手バッド・バニーさん（31）のハーフタイムショーへの出演が決まり、トランプ大統領を熱烈に支持する「MAGA」派が怒っている。トランプ氏に批判的で、曲の歌詞がほとんどスペイン語だからだ。「理解できない」「最