２日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が群馬・前橋市長の“ラブホ密会騒動”に言及した。前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性と複数回ラブホテルで密会した問題で２日、市議会に対して２回目の説明を行った。説明を終えた後、小川市長は報道陣に対し「責任の取り方はしっかり考えた上で判断したい」と語った。この問題について、橋下氏は「これはセクハラ。市長という