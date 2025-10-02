ドジャースが１日（日本時間２日）のワイルドカードシリーズ第２戦でレッズを８―４で下し、連勝で地区シリーズ進出を決めた。山本由伸が７回途中を４安打２失点に抑え、９回は佐々木朗希がクローザーとして３人で締めくくった。試合後は地区優勝に続いて２度目のシャンパンファイトがスタート。大谷、山本に交じって前回は目立たなかった佐々木も大はしゃぎで美酒を浴びた。フリーマンは「アリゾナとシアトルの試合の流れがそ