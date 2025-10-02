卓球・中国スマッシュ卓球の国際大会、WTT中国スマッシュが2日、中国・北京で行われ、男子シングルス3回戦で世界ランク24位の松島輝空（木下グループ）が、同6位の梁靖崑（中国）をフルゲーム死闘の末、3-2で撃破。準々決勝に進出した。18歳の松島が、格上の中国選手に立ち向かった。2ゲームずつ取り合って迎えた最終第5ゲーム。10-8とマッチポイントを握ると、相手もフォアハンドがアウトとなった。勝利が決まると松島は