中日ドラゴンズは10月2日、森博人投手(27)と、育成選手の石川翔投手(25)、加藤竜馬選手(26)、星野真生選手(21)、菊田翔友投手(22)、野中天翔投手(20)と、来季の契約を結ばないと発表しました。名古屋市出身の森投手は豊川高、日体大を経て、2020年ドラフト2位で中日に入団しました。22年には1軍で30試合に登板し、初勝利をあげましたが、23年以降は右ひじの故障などもあり、1軍での登板はありませんでした。森投手は育成選