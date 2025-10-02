三笘がパラグアイ、ブラジルと戦う10月シリーズで選外に日本代表を率いる森保一監督は10月2日、10月の国際親善試合2試合に向けた日本代表メンバー27名を発表した。今回、イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が6月以来となる招集外となったが、ファンからも様々な反応が出ている。9月に行われたアメリカ遠征でも前半戦別メニュー調整となっていた三笘だが、所属するブライトンではリーグ戦6試合すべてに先発出