８月に開催された「高円宮賜杯第４５回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」で優勝した長曽根ストロングス（大阪府代表）のメンバーのうち、４選手がこのほど、地元の大阪・堺市役所を表敬訪問した。同大会は全国約１万チームから予選を勝ち上がった５３チームが参加。「小学生の甲子園」とも呼ばれるほど、あこがれの舞台になっている。堺市や松原市で練習を行う長曽根ストロングスは、４年ぶり８度目の優勝を