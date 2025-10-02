バレーボールの大同生命ＳＶリーグの２０２５〜２６年シーズン開幕会見が２日、都内で開かれ、男子の１０チームの代表選手が出席した。初年度の昨季男子レギュラーシーズン優勝の大阪Ｂの新主将・西田有志は「昨季よりも盛り上げられるように頑張りたいですし、勝ちにこだわりながら、今季もやっていきたいです」と意気込んだ。２０２１年東京、２４年パリ五輪に出場してきた日本のオポジット。今季の代表活動は休養し、自身の