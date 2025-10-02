◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがワイルドカードシリーズで本拠地でレッズに２連勝して、フィリーズとの地区シリーズ進出を決めた。フィリーズはレギュラーシーズンで９６勝６６敗の貯金３０でナ・リーグ西地区を制し、ブルワーズに次ぐ第２シードでポストシーズンに駒を進めて、ワイルドカードシリーズには出場しな