◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発。メジャー自己最多となる113球を投げ、6回2/3を4安打2失点（自責0）、9奪三振の力投でチームを連勝での地区シリーズ進出に導いた。試合後の会見では6回無死満塁のピンチを振り返った。山本は初回に失策が絡んで2