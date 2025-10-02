お笑いタレントの田村淳が、1日放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP』（後11：45）に出演。元相方・田村亮への思いを語る一幕があった。【予告動画】田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白1993年にロンドンブーツ1号2号を結成し、94年に劇場オーディション合格して吉本入り。96年にテレビ出演から一気に人気者になったという経歴が紹介されると、淳は「早いよね」としみじ