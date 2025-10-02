株式会社プログランスが運営する建築建材のプラットフォーム「建材ナビ」が、「建材動画チャンネル」を大幅にリニューアルしました。メーカーごとの動画一覧ページの設置や検索性の向上により、動画を起点とした情報収集から資料請求までがよりスムーズになります。 建材ナビ「建材動画チャンネル」 「建材動画チャンネル」は、建材メーカー各社が発信する製品紹介動画や施工事例などを集めた、建築建材業界向けの