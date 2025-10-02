日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表。英２部ＱＰＲ所属のＦＷ斉藤光毅が初招集された。＊＊＊パリ五輪で１０番を任されたドリブラーが、初のＡ代表切符をつかんだ。斉藤は横浜ＦＣの下部組織出身で、１８年に１６歳１１か月１１日でＪ２デビュー。この初陣でのＦＷ三浦知良との“３５歳差２トップ”は大きな話題と