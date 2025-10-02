◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、9回に5番手でマウンドに上がり、ポストシーズン初登板を果たした。3者凡退で試合を締め、チームは連勝で地区シリーズ進出を決めた。8―4の9回、マウンドに向かう佐々木には球場中から地鳴りのような大歓声。先頭