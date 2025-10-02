俳優の芳根京子（28）がInstagramに投稿した最新ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】芳根京子の水着姿（複数カット）これまでにも、元乃木坂46の生田絵梨花（28）や、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）など、共演経験のある芸能人との仲むつまじい2ショットをInstagramに投稿している芳根。また、2024年10月の投稿では、夏休みに訪れたハワイを満喫している様子を公開。2025年7月には、舞台で共演した俳優