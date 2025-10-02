「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発し、７回途中２失点で勝利投手に。チームの地区シリーズ進出に大きく貢献したが、試合後、まさかのシーンが待っていた。選手たちがＴシャツに着替え、首脳陣、選手、スタッフがマウンド付近で記念撮影を行った。山本は大谷と一緒に集合場所へ移動したが、なぜか右後方に位置してしまった。周囲は大柄