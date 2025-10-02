【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦のレッズ戦後の記者会見で、「ショウヘイは第１戦で先発する」と語り、４日に行われるフィリーズとの地区シリーズ初戦に大谷翔平が先発することを明らかにした。ドジャースはこの日、８―４で快勝し、２連勝で地区シリーズ進出を決めた。先発して七回途中２失点だった山本由伸について、「ヨシは再び大き