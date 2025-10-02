天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは国民スポーツ大会視察のため、5日と6日に滋賀県を訪問される予定でしたが、新型コロナウイルス感染のため取りやめると宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと、おととい（30日）の昼に38度台の発熱や喉の痛みがあったことから検査したところ、感染が確認されたということです。