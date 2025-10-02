とちぎテレビ 観光地として人気の高い日光市の温泉街で、宿泊施設の稼働率アップや街のにぎわいを取り戻そうと、地域が大手旅行会社と連携して実験的に行う新たな取り組みがスタートしました。 （小野嶺奈記者） 「東武鬼怒川温泉駅前です。こちらでは、ナイトマルシェというイベントが開かれていまして、平日にもかかわらず、大勢の人でにぎわっています」 ９月３０日の午後６時過ぎ、日光市の東武鬼怒川温泉駅