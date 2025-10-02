落語家林家たい平（60）が2日、公式サイトで、自宅マンションが火災に遭った林家ペー（83）パー子（77）夫妻支援のチャリティー公演開催を発表した。「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い」と銘打ち、10月20日は東京・浅草東洋館で、11月4日は大井町のきゅりあん大ホールで開催する。いずれも午後6時半開演。浅草公演は、松村邦洋、桂米助、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、桂文雀、柳亭こみち、林家あずみ、林家咲太朗、