2日午後、大仙市の小学校のグラウンドでクマ1頭が目撃されました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、2日午後2時ごろ、大仙市太田町国見の太田北小学校のグラウンドにクマ1頭がいるのが目撃されました。クマは体長が約50センチで、西の方向へ立ち去りました。学校によりますと、校舎の外で授業中だった児童や教員が目撃し、その後校舎に入り安全を確保したということです。