スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線を増便する。運航日は10月26日から11月23日にかけての計88便。機材はボーイング737-800型機を使用する。航空券の販売は10月2日午後3時から開始している。■ダイヤIJ831東京/成田（07：10）〜札幌/千歳（08：55）／11月1日〜3日・7日〜10日・13日〜17日・20日〜23日IJ833東京/成田（08：10）〜札幌/千歳（09：55）／10月26日〜11月23日IJ832札幌/千歳（09：40）〜東京/成田（1