関東鉄道は、鉾田市や行方市など82か所の停留所を、2026年4月1日に実施するダイヤ改正で廃止する。利用者の減少による経営悪化や運転士の欠員による輸送力不足、輸送コストの上昇など、事業環境が厳しさを増していることから、需要に応じた運行路線の最適化が急務であるとしている。石岡・鉾田線（かしてつバス）を茨城空港を拠点とした運行に再編するほか、石岡・土浦線、鉾田・水戸線（海老沢線）、鉾田・水戸線（大和田線）の一