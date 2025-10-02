JR東日本と日本航空（JAL）は、仙台からシンガポールへ連携した海外輸送のトライアルを実施する。JR東日本の列車荷物輸送サービス「はこビュン」とJALの国際線航空貨物輸送を組み合わせ、JR東日本グループの仙台ターミナルビルが運営する「JRフルーツパーク仙台あらはま」で収穫した梨約300玉を、10月7日に仙台駅から東京駅へ「やまびこ212号」で鉄道輸送し、10月8日の東京/羽田発シンガポール行きJL35便で空輸する。輸送した梨は