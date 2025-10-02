2日の午前11時すぎ、山形県庄内地方・鶴岡市の沖に巨大な竜巻が現れました。その様子を撮影した視聴者が、TUYに動画を寄せてくれました。 【画像】庄内沖に現れた極太の竜巻 天高く伸びる渦状の雲に、海面には霧のようになった水しぶき。動画を見ると、とても太く巨大な渦が、海の水を巻き上げて空につながってく様子がわかります。 TUYで今週お天気情報を担当している杉澤綾華気象予報士によると、この時間帯の庄内は、上空に