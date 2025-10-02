長崎市で、期間限定の「アイススケートリンク」が開放されています。 県内にはないアイスリンクの登場に、家族連れなど 多くの市民で氷上はにぎわいました。 長崎市のハピネスアリーナに登場した「アイススケートリンク」。 子どもたちに新たな体験の場を創出しようと、市と長崎スタジアムシティが連携して進めるプロジェクトの一環で、1日から市民に無料で開放されています。 先月、デ