西武は２日、左腕・佐々木健投手（２９）に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。今季は６月３日の支配下復帰後、１軍では１５試合に登板し、０勝３敗１ホールド、防御率５・０２の成績だった。今後については未定。佐々木はＮＴＴ東日本から２０年ドラフト２位で入団。２３年９月に左肘の内側側副じん帯再建術、鏡視下クリーニング術の手術を受け、２４年からは育成選手として再契約し、今年３月に実戦復帰。６月３日に