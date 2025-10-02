笑顔で取材に応じるレーカーズの八村＝1日、エルセグンド（共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールで八村塁が所属するレーカーズはキャンプ2日目となる1日、審判員を入れた試合形式の練習などを行った。八村は「みんなハードにプレーした」と汗をぬぐった。12月に41歳になる大黒柱のL・ジェームズを慎重に調整させるチームの方針もあり、レディク監督からはよりアグレッシブにプレーすることを求められている。昨