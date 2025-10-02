元宝塚歌劇団花組トップ柚香光（ゆずか・れい、33）が2日、大阪市の梅田芸術劇場でミュージカル「十二国記−月の影影の海−」（26年1月17日〜20日、同所）の取材会に出席した。小野不由美氏による大河ファンタジー小説を世界初の舞台化。我々が住む世界と地球上には存在しない異世界を舞台に、女子高生中嶋陽子の姿を描く。我々が住む世界での陽子を女優加藤梨里香が、地球上には存在しない異世界での陽子を柚香が演じる。柚香