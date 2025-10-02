横浜市で盗まれた一眼カメラなどを売却したとして、31歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された倉原和政容疑者はことし4月、一眼カメラなど7点を盗まれたものと知りながら、都内の中古品買取店でおよそ195万円で売却した疑いがもたれています。売却されたカメラは、別の窃盗事件で逮捕・起訴された33歳の男が横浜市の住宅から盗んだもので、倉原容疑者はこの男と一緒に中古品買取店に訪ねていたということです。調べ