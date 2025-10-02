東京・渋谷区は今月末のハロウィーン対策として「迷惑ハロウィーン禁止」を掲げ、職員らによる注意を強化するとともに、電動キックボードの利用停止を実施します。渋谷区・長谷部区長「今年の渋谷区のハロウィーン対策のキーワードは『迷惑ハロウィーン禁止』です」渋谷区は2日、今年のハロウィーン対策を発表し、例年通りハチ公像周辺を封鎖するほか、条例で禁止されている夜間の路上飲酒や、路上喫煙、ゴミのポイ捨てなどの迷惑