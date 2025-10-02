株式会社ClaN Entertainmentは、SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店で、『都市伝説解体センター』のPOP UP SHOPを11月21日から12月11日までの期間限定で開催する。本ショップではイラストレーターYuki Hanafusa氏とのコラボが実現。廻屋渉・福来あざみ・ジャミンの3キャラクターを、SHIBUYA TSUTAYAを背景にした新規描き下ろしイラストで表現した。Yuki Hanafusa氏はゲームや映像作品の衣装・キャラクターデザインで知られ、映画「ONEPIECE