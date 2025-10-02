静岡県出身のタレント・勝俣州和（60）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻への感謝の思いを語った。2002年10月に元国際線客室乗務員の夫人と結婚した勝俣。番組では、38歳で出演した2003年の放送回を紹介した。当時妻との交際を振り返った勝又は、朝6時に桜の花見に誘ったエピソードや、疲れを訴えた妻を「気が出てる」という富士山の5合目まで連れ出し、「今思えばハイヒールとか履い