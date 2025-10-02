◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース―レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で右前適時打を放ち、山本由伸投手（27）を援護した。大量援護を受けた山本は6回2/3を4安打2失点（自責0）と好投し、13年連続地区シリーズ進出を決めた。試合後、デーブ・ロバーツ