お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が1日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。番組が放送開始から10年を迎えたことを報告した。イモトは「10月が始まりました。ということで『イモトアヤコのすっぴんしゃん』、10年目突入しました！」と報告。「おめでとう私、そしてありがとうリスナーのみなさん。みなさんのおかげで10年目に突入できました」とコメント。続けて「丸9年やったわけですよね、まさ