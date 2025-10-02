阪神タイガースの2026年度版のカレンダーが3日から阪神コンテンツリンクオンラインショップで通信販売の先行受付を開始する。（1）壁掛けタイプ（2）卓上タイプ（3）卓上タイプマスコットの3種類。10日からは球団公式オンラインショップと取扱店で発売されるが、壁掛けタイプの発売は11月下旬を予定している。