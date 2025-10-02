「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、七回途中２失点の好投でチームを地区シリーズ進出へ導いた。試合後の会見では志願してマウンドに上がり、メジャー移籍後最多となる１１３球の熱投につながったことを明かした。ゲームのハイライトは六回だった。３連打で無死満塁と絶体絶命のピンチを招いた。「１点もやりたくなかっ