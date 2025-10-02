謝罪する和歌山県新宮市消防本部の竹田和之消防長（中央）ら＝2日午前、新宮市和歌山県新宮市消防本部は2日、無免許で公用車を運転したとして、市消防署の男性消防士（23）を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。1日付。消防車は運転していない。運転免許証を取得していなかったが、消防本部は確認しないまま昨年4月に採用していたという。消防士は今年1月から3月までの間に3回、公用の軽貨物車を無免許運転し、消防署と市内