商務部（省）が9月30日に明らかにしたところによると、今年1-8月には、中国のサービス貿易が安定的に成長して、輸出入額は前年同期比7．4％増の5兆2476億9000万元（約109兆1500億円）に上った。そのうち輸出は同14．7％増の2兆3004億4000万元（約47兆8400億円）、輸入は同2．3％増の2兆9472億5000万元（約61兆3000億円）。サービス貿易の赤字は6468億1000万元（約13兆4500億円）で、前年同期より2280億7000万元（約4兆7400億円）減