巨人は2日、高橋礼、乙坂智、三浦克也、直江大輔、大城元の5選手と来季の契約を結ばないことを発表した。高橋は専大松戸高・専修大を経て、2017年ドラフト2位でソフトバンクに入団。2023年11月にウォーカーとのトレードで巨人に移籍。昨季は開幕ローテーション入りを果たすも、11登板（9先発）で2勝2敗、防御率3.66の成績に終わった。乙坂は横浜高校から2011年ドラフト5位でDeNAに入団。2021年まで在籍し、その後はメキシカ