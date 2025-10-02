香川県高松市の障がい福祉課が先月、通所受給者証を誤って別人に発送していたことがわかりました。 高松市の発表によりますと、先月（9月）25日、障がい福祉課が市民2人に対して作成した通所受給者証を発送する際、職員が送付先の確認を十分しないまま封筒に入れ違えて発送したということです。30日になってこのうち1人から他人の受給者証が郵送された旨の連絡があり誤送付が判明しました。 市ではこの市民に謝罪し、正しい受給