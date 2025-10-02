ドジャースは2連勝で地区シリーズ進出を決めた【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合後に行われたシャンパンファイトで、大谷翔平投手は美酒を堪能。米放送局も「シャンパン・ショウヘイ」として歓喜の時を報じている。シリーズ2連勝を飾り、ドジャースは地区シリーズ進出を決め