¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£½çÄ´¤Ë¾Ã²½¤¹¤ì¤Ð¡¢5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ÇÁ´ÆüÄø¤¬¾Ã²½¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Î½éÀï¤Ï15Æü¡£Ãæ9Æü¤È½½Ê¬¤ÊÄ´À°´ü´Ö¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±Çº¤Þ¤·¤¤ÅÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¸å¡¢CS¤Î½é»î¹ç¤Þ¤Ç10Æü°Ê¾å¶õ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´Áª¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã